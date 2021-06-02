Чемезов подтвердил интерес "Ростеха" к "Акадо"

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Глава "Ростеха" Сергей Чемезов подтвердил интерес госкорпорации к покупке телекоммуникационного холдинга "Акадо", однако не исключил, что сделка может и не состояться. Он сказал об этом РБК.

"Мы занимаемся высокими технологиями. Есть компании, которые нам интересны. "Акадо" в их числе. Идут переговоры, но говорить об этом рано. Может быть, мы и не купим ничего", - сообщил он.

13 мая о таких переговорах сообщили "Ведомости" и "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

АО "Акадо холдинг" с середины 2020 года на 51% принадлежит компании "АВК Инвестментс" (связана с выходцем из "Реновы" Максимом Майорцем), оставшиеся 49% у "Реновы" Виктора Вексельберга. Возможная продажа "Акадо" обсуждается несколько лет. В числе потенциальных покупателей были ПАО "Ростелеком" и "Эр-телеком холдинг", однако с ними сделки не состоялись.

Информация о том, что структуры "Ростеха" начали переговоры о возможной покупке "Акадо", появились в СМИ в августе 2020 года.

В мае "Ведомости" сообщили, что переговоры дошли до завершающей стадии и обсуждались два сценария сделки: покупка "Ростехом" 100% акций "Акадо" - и "более вероятный", по которому "Ростех" получит 75% акций провайдера, который предполагает, что Майорец полностью выйдет из актива, а "Ренова" продаст 24% "Акадо". По данным газеты, в ходе переговоров фигурировала оценка 75% "Акадо" примерно в 5 млрд рублей без учета долга.