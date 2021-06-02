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Попова заявила, что РФ сможет создавать вакцины от новых инфекций за 4 месяца

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - В России появятся технологии, которые позволят создавать за четыре месяца вакцины от новых инфекций, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"На основе современных генетических технологий будут разработаны инструменты, которые позволят создавать вакцину против новой инфекции за четыре месяца, что позволит при необходимости начать массовую вакцинацию практически в два раза раньше, чем при СОVID-19", - заявила Попова, выступая на "правительственном часе" в Совете Федерации в среду.

Она уточнила, что ускоренное создание вакцин против новых инфекций предусмотрено системой защиты от санитарно-эпидемиологических вызовов "Санитарный щит". Она создается по поручению президента РФ.

Эта система также предусматривает сокращение до четырех дней срока разработки тест-систем для определения любой инфекции.

По словам Поповой, расширение сети лабораторий, а также создание резервных лабораторных мощностей позволит в случае эпидемических шоков увеличить в короткие сроки количество проводимых тестов.

Попова также сообщила, что при реализации проекта "Санитарный щит" будет усовершенствован подход к мониторингу и анализу санитарной обстановки. Будет также "внедрена информационная система анализа эпидемиологической ситуации на основе искусственного интеллекта".

Кроме того, для информирования людей о внешних факторах, воздействующих на здоровье, будет создана единая информационная база.

"Все результаты проводимых исследований безопасности и качества пищи, воздуха, воды, мониторинга эпидемиологической обстановки, других санитарных факторов будут аккумулироваться в единой базе и станут доступны пользователям в режиме он-лайн", - сказала глава Роспотребнадзора.

Роспотребнадзор Анна Попова

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