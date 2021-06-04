Целью проекта "Санитарный щит" назван отказ от локдаунов в эпидемии

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Проект по защите России от санитарных и биологических угроз "Санитарный щит" позволит избежать локдаунов во время пандемий, подобным COVID -19, заявила на ПМЭФ глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Главным лозунгом "Санитарного щита", по ее словам, стал девиз "Эпидемия без локдауна".

"Это задача, которую мы поставили. Мы должны обеспечить функционирование страны - и экономики, и общественных отношений, не давая распространяться инфекции, - сказала Попова. - Задача очень сложная, но именно ее мы поставили во главу угла. Человеку должно быть удобно, комфортно: новые условия, новые правила соблюдаешь, и всё".

Президент Владимир Путин в апреле в послании Федеральному собранию призвал сформировать для страны щит в сфере санитарной и биологической безопасности. Этой задачей занялся Роспотребнадзор. О начале работы над проектом в середине мая говорил премьер-министр Михаил Мишустин.