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Житель Пятигорска продал тверскому зоопарку 25 несуществующих ланей

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - В Карачаево-Черкесии задержали жителя Пятигорска (Ставропольский край), под видом предпринимателя продавшего зоопарку в Тверской области 25 несуществующих ланей. Об этом сообщили в республиканском МВД.

Житель Ставропольского края использовал реквизиты ИП, зарегистрированного в Карачаево-Черкесии. С помощью этих данных он заключил договор с представителем зоопарка из Тверской области о поставке ему диких животных.

Однако, получив 2 млн 250 тыс. рублей за живой товар, молодой человек заказ не выполнил и перестал выходить на связь.

Потерпевший обратился в МВД по Карачаево-Черкесии и оперативники угрозыска установили подозреваемого. Им оказался 18-летний житель Пятигорска, который сразу же сознался в совершенном преступлении.

Дома у задержанного нашли диких птиц в клетках. По этой находке также будет проведена проверка.

В отношении жителя Ставропольского края возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

Карачаево-Черкесия КЧР Пятигорск

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