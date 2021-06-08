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Прокуроры через суд добились запрета на работу зоопарка в Севастополе

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Нахимовский суд Севастополя удовлетворил требование прокурора о запрете работы "Севастопольского зоопарка" и содержания в нем животных, сообщил во вторника пресс-служба прокуратуры города.

"Установлено, что вольеры с особями животных и птиц, в том числе диких, в нарушение ст. 42 Земельного кодекса РФ располагаются на земельном участке, предназначенном для индивидуального жилищного строительства. Кроме того, выявлены нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства, природоохранного законодательства, законодательства в сфере ветеринарии", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что решение суда вступило в законную силу.

Владелец зоопарка Врадий Ремигиюс сообщил "Интерфаксу", что учреждение еще работает и его представители намерены оспорить решение суда. "Мы не согласны со всеми пунктами. В частности, с запретом содержать животных. Прокуратура не права", - сказал он.

"Севастопольский зоопарк" работает с 2012 года.

Ранее прокуратура сообщила, что дельфинарий в центре Севастополя работает незаконно, и суд постановил прекратить эксплуатацию бассейнов и освободить набережную. Позже руководство учреждения распространило пресс-релиз о том, что эта информация не соответствует действительности.

Севастополь

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