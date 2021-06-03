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В Братске потушили открытый огонь в двух многоквартирных домах

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Пожарные ликвидировали открытое горение в двух двухэтажных многоквартирных деревянных домах в поселке Заярский города Братска (Иркутская область), сообщили "Интерфаксу" в четверг в пресс-службе главного управления МЧС по региону.

"В 00:35 (19:35 мск среды) ликвидация открытого горения", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в результате пожара никто не пострадал. Информация о нем поступила в 15:39 (10:39 мск) среды. Тушение осложнялось отсутствием воды из-за отключения электроэнергии на насосной станции. Распространению огня на большую площадь способствовало усиление ветра и сухая погода. В 18:03 (13:03 мск) среды пожар был локализован на площади 900 кв. м.

В тушении были задействованы 60 человек и 24 единицы техники, из них от МЧС 36 человек и 14 единиц техники, и были привлечены все силы и средства Братского пожарно-спасательного гарнизона по повышенному номеру сложности.

Сообщалось также, что городские власти готовы предоставить пострадавшим от пожара временное жилье. По их информации, в доме, где начался пожар, проживали 26 человек; во втором, на который перекинулся огонь, - 35 человек. В городе организован сбор помощи пострадавшим.

Братск Иркутская область

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