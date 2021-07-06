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Уголовное дело возбудили по факту пожара в двух жилых домах в Братске

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено по факту пожара, уничтожившего два многоквартирных жилых дома в Братске (Иркутская область), сообщает во вторник следственное управление СКР по региону.

"Следственным отделом по Падунскому району Братска СУ СК РФ по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении.

Установлено, что сотрудники муниципальной Дирекции городской инфраструктуры не осуществляли повседневный контроль за состоянием пожарных гидрантов на водопроводных сетях в жилых районах. Так, одно из таких устройств не обеспечивало возможности подачи воды к месту пожара с требуемым расходом и давлением, необходимым для тушения.

Как сообщалось, 2 июня в поселке Заярский Братска сгорели два двухэтажных многоквартирных деревянных дома. В результате пожара никто не пострадал. По информации местных властей, в домах проживал 61 человек. В городе был организован сбор помощи пострадавшим.

Иркутский район Братск

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