В Приморье объявили штормовое предупреждение из-за циклона

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Примгидромет распространил штормовое предупреждение о резком ухудшении погоды в крае в четверг и пятницу, прогнозируются ливни, грозы, осложнение паводковой обстановки.

"На большей территории пройдут дожди, местами сильные, с количеством 15-45 мм за 12 часов и менее. В южной половине и на востоке края местами ожидаются очень сильные дожди с количеством 50 мм", - говорится в сообщении.

Непогоду в регионе вызовет циклон. Дожди будут сопровождаться грозами, в отдельных районах усилением ветра до 15-20 м/с. На большинстве рек края ожидается формирование локальных дождевых паводков с подъемом уровня воды до метра, в верховьях рек западных, южных, юго-восточных, восточных и на юге центральных районов возможны резкие подъемы воды до 2 м. Из-за ливней есть угроза подтопления пониженных участков местности, а также хозяйственных объектов, сельхозугодий и участков дорог.

Наиболее паводкоопасные районы: Ханкайский, Уссурийский, Михайловский, Хасанский, Шкотовский, Партизанский, Чугуевский, Лазовский, Ольгинский, Кавалеровский, Дальнегорский, Тернейский. Опасных гидрологических явлений не ожидается.