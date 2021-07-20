Примгидромет предупредил о ливнях в Приморье из-за тайфуна в Тихом океане

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Примгидромет отмечает активизацию тайфунов в Тихом океане, один из которых, по предварительным расчетам, может вызвать ливни в Приморье на следующей неделе.

"В Тихом океане уже зародились и получили номера и имена два тайфуна: "Ин-фа" (IN-FA) и "Кемпака" (CEMPAKA). Тайфун "Ин-фа" держит курс на остров Тайвань, где выльет огромное количество дождя и причинит жителям острова немало бед. Далее он выйдет на восточное побережье Китая и прекратит свое существование как барическое образование. Выход этого тайфуна на территорию Приморского края не ожидается", - сообщил руководитель Примгидромета Борис Кубай, которого цитирует пресс-служба учреждения.

Тайфун "Кемпака" также не угрожает Приморью. Однако, как отметил Кубай, "процесс зарождения тайфунов в Тихом океане только набирает обороты".

"Судя по всему, скоро зародится еще один тайфун, восьмой по счету в этом году, который нас сильно настораживает", - сказал он.

По словам руководителя Примгидромета, предварительные расчеты показывают, что тайфун, зародившись в районе 20-й широты, может быстро набирать обороты, устремится к острову Хонсю, выйдет в северную часть Японского моря и через восточное побережье - на Приморский край. Если расчеты подтвердятся, то в начале следующей недели в Приморье могут пройти очень сильные дожди, которые вызовут резкие подъемы уровней рек, на восточном побережье - штормовой нагон морских вод.