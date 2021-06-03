Миноритарий бывшей "дочки" "Роснефти" решил судиться с ННК

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Арбитражный суд ХМАО принял иск миноритарного акционера ПАО "ННК-Варьеганнефтегаз" (ранее "Варьеганнефтегаз", с конца прошлого года перешла от "Роснефти" к ННК Эдуарда Худайнатова) к новому владельцу общества.

Из материалов суда следует, что миноритарий общества Владимир Арсентьев обратился в суд ХМАО с иском к ООО "ННК-Холдинг" (структура ННК, на балансе которой теперь числится "Варьеганнефтегаз") и Банку России. Истецтребует признать, что "ННК-Холдинг" со 2 февраля 2021 года пропустил срок направления в адрес "Варьеганнефтегаз" обязательного предложения о выкупе обыкновенных и привилегированных акций у миноритариев в рамках сделок по покупке "ННК-Холдинг" 93,89% акций "Варьеганнефтегаза" от 29 декабря 2020 года.

Кроме того, он просит применить к "ННК-Холдинг" предусмотренные законом санкции: до даты, пока компания не выставит миноритариям оферту, ограничить право голоса по акциям, составляющим 30% голосующих акций "Варьеганнефтегаза".

Суд также удовлетворил требование Арсентьева о привлечении к участию в деле третьего лица, самого "ННК-Варьеганнефтегаза", и об истребовании доказательств у ответчиков.

В частности, суд предложил ЦБ представить обращение "ННК-Холдинга" в банк о том, что у него в результате сделок не возникло обязательство направить в "Варьеганнефтегаз" обязательную оферту миноритариям, а также копию ответа.

"ННК-Холдингу" было предложено представить копии договоров с ООО "РН-Разведка и Добыча" и с Роснефть Интернэшнл Холдингс Лимитед от декабря 2020 года о покупке у них акций "Варьеганнефтегаз" (с указанием цены покупаемых обыкновенных и привилегированных акций). Также "ННК-Холдинг" должен предоставить копии документов, подтверждающих платежи по сделкам.

Следующее заседание суда по иску пройдут 17 июня.

В конце марта Арсентьев подавал аналогичный иск в Арбитражный суд Москвы, однако суд его не принял, посчитав, что его надо подавать по месту регистрации "Варьеганнефтегаза".

Тогда в ННК "Интерфаксу" сообщали, что "информация о подаче заявления ООО "ННК-Холдинг" в Банк России об освобождении от обязанности направления обязательного предложения, содержащаяся в иске Арсентьева В.И., не соответствует действительности".

"Группа ННК информирует, что всегда соблюдают все требования действующего законодательства РФ и указания контролирующих органов, в том числе по вопросам, касающимся рынка ценных бумаг и прав миноритарных акционеров, и придает этому важное значение", - отмечали в ННК.

"Информируем, что он является миноритарным акционером ряда юридических лиц, в том числе ПАО "Химпром" ООО "Группа Оргсинтез", ПАО "Т-Плюс", ООО "Чебоксарский завод автокомпонентов" и других компаний, и на постоянной основе предъявляет иски в судебные органы, руководствуясь своим пониманием российского корпоративного законодательства, вынуждая компании купить его пакеты акций по цене, значительно выше рыночной. ООО "ННК-Холдинг" будет защищать свои права и интересы в суде. Правовая оценка сложившейся ситуации в части доводов истца будет дана компетентными судебными органами РФ", - говорили в ННК.

После принятия иска судом ХМАО в ННК от комментариев отказались.

В конце прошлого года "ННК-Холдинг" Худайнатова стало владельцем 93,9% уставного капитала ПАО "Варьеганнефтегаз". Ранее пакет принадлежал "Роснефти".

Сколько акций принадлежит Арсентьеву, в материалах суда не указывается.

"Варьеганнефтегазу" принадлежат лицензии на Сусликовский участок (нижележащие горизонты), Северо-Хохряковский, Верхнеколик-Еганский, Бахиловский участки. "Северо-Варьеганское" имеет лицензию на одноименный участок.

"Варьеганнефтегаз" в 2020 году добыл 1,7 млн тонн нефти.