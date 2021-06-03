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Минюст готовит поправки о праве на УДО осужденным в исправительных центрах

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - В Минюсте готовят законопроект о праве на условно-досрочное освобождение (УДО) осужденных, переведенных из колоний в исправительные центры, сообщил телеканалу "Россия 24" глава министерства Константин Чуйченко.

"Мы сейчас с этой проблемой работаем, не исключаю, что если нас поддержат, мы внесем соответствующие изменения в закон", - сказал он.

Министр напомнил, что сейчас у осужденных, переведенных за законопослушное поведение из колонии в исправительный центр, срок (отбытые две трети полного срока наказания), позволяющий подать прошение об УДО, обнуляется и исчисляется со дня перевода в новые условия содержания.

"Мы очень рассчитываем на бизнес, что он сам будет создавать эти исправительные центры, желательно на крупных инвестиционных проектах", - сказал Чуйченко.

"Здесь ничего страшного нет, я считаю. Это люди, которые совершили преступление, не представляющее большой общественной опасности и нет никакого смысла изолировать их от общества, а наоборот, предоставить им возможность исправиться, осуществляя трудовую повинность на стройках и предприятиях", - сказал министр.

Ранее руководство ФСИН предложило организовать на крупных строительных объектах исправительные центры для осужденных, имеющих право на принудительные работы - таким образом предлагается решить проблему с дефицитом рабочей силы и параллельно сократить потребность в привлечении трудовых мигрантов. Чуйченко поддержал эту идею, отметив, что видит в этом раскладе плюсы для экономики. Одобрили предложение и в СКР.

Отдельные правозащитники сравнили инициативу в созвраащением ГУЛАГа.

В марте на коллегии ФСИН Чуйченко сообщил о планах существенно сократить численность осужденных в колониях за счет их перемещения в исправительные центры.

"Мы планируем кардинально снизить количество лиц, находящихся в местах лишения свободы, оценочно до 250-300 тыс. человек. Это и уменьшит финансовую нагрузку, и еще больше отразится на положении России в мировом рейтинге пенитенциарных служб", - сказал он тогда.

Минюст Константин Чуйченко ФСИН

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