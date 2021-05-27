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Хуснуллин допустил привлечение заключенных на российские стройки

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Правительство РФ рассматривает возможность привлечения заключенных на стройки, заявил в четверг вице-премьер Марат Хуснуллин.

"Эта практика не новая, она работала в Советском Союзе – заключенные по легким статьям, имеющие специальности в определенных отраслях, могли работать. Я считаю, что эта практика имеет право на существование, сейчас мы эту тему отрабатываем, и по каким-то объектам это вполне возможный вариант", - сказал Хуснуллин журналистам.

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Ранее директор ФСИН России Александр Калашников предложил активнее использовать труд заключенных вместо трудовых мигрантов из-за рубежа.

В начале марта в Минстрое РФ заявляли, что на российских стройках сохраняется нехватка еще около 1,2 млн рабочих. Для решения этой проблемы Минстрой дорабатывает механизм ввоза мигрантов для восполнения дефицита. Глава ведомства Ирек Файзуллин отмечал, что в России планируется открыть учебные центры по кадровой подготовке и переподготовке специалистов.

Хуснуллин ранее заявлял, что дефицит рабочей силы обусловлен, в том числе, закрытием границ и невозможностью привлечь иностранных рабочих.

Марат Хуснуллин

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