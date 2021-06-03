В Ростове Великом откроют Всероссийский центр венчания и крещения

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов и гендиректор ООО "Вояж" Олег Жаров подписали на ПМЭФ соглашение о создании в Ростове Великом Всероссийского центра венчания и крещения, а также семейного мультимедийного образовательного парка "Золотое кольцо 2.0", сообщила пресс-служба правительства региона.

"Вояж" согласился инвестировать в эти проекты 1,6 млрд рублей.

Губернатор рассчитывает, что в результате в области усилится конкурентоспособность рынка туристических услуг, вырастет занятость населения и это будет способствовть сохранению социальной стабильности.

До 2026 года также будет реализован инвестиционный проект под названием "Ростов Великий - духовный центр России", добавили в пресс-службе. Проект подразумевает комплексное развитие территории, реставрацию объектов культурного наследия, создание музея православия, паломнического центра и других учреждений.

Кроме того, будут построены гостиницы при крупных монастырях, городские отели, кемпинги, оздоровительный комплекс и базы отдыха. Откроются музей колоколов, музей "Ростов кинематографический", музей озера Неро и другие.