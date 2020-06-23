Госдума приняла в I чтении поправки о квотировании госзакупок российской продукции

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Госдума РФ приняла в первом чтении поправки к законам "О контрактной системе" (44-ФЗ) и "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (223-ФЗ), предусматривающие введение механизма квотирования закупок госзаказчиками и госкомпаниями российской продукции.

"На сегодняшний день емкость внутреннего рынка товаров и услуг, которые торгуются по 44-ФЗ и 223-ФЗ, составляет порядка 8,2 трлн рублей и 21,3 трлн рублей соответственно (данные за 2019 год - ИФ), - пояснил вице-премьер РФ Юрий Борисов в Госдуме. - Порядка одной трети приходится на российскую продукцию, без учета работ и услуг, а остальное - импорт. Глядя на такое соотношение, невольно возникает вопрос - а почему так много импорта мы закупаем? Значит ли это, что у нас нет необходимых компетенций и производственных возможностей, и мы просто не можем произвести конкурентоспособные товары? Ответ однозначен - можем и есть".

Сами законопроекты предусматривают внесение, соответственно, в 44-ФЗ и 223-ФЗ поправок, которые наделяют правительство РФ правом утверждать перечень товаров, на которые будет распространяться норма о квотировании. Также правительство будет устанавливать размер квоты.

Действие положений о квотировании закупок будет распространяться не только на российскую продукцию, но и на товары, произведенные в странах ЕАЭС.

"Практику предпочтения иностранным поставщикам в госзакупках и закупках госкомпаний нужно менять", - отмечал председатель правительства Михаил Мишустин в ходе соответствующего заседания правительства.

"С 2015-го по 2019-й годы на проекты импортозамещения в промышленности из всех источников было затрачено более 2 трлн рублей, что позволило существенно развить отечественную производственную и технологическую базу, - отметил в ходе выступления в Госдуме Борисов. - Благодаря этой работе мы достигли уровня компетенций, достаточного для конкуренции с импортной продукцией на внутреннем рынке по широкому спектру позиций. <...> Квоты будут "включаться" именно там, где мы видим наличие возможностей у промышленности, но в противовес этому - доминирование импорта по непонятным причинам".

"По девяти нацпроектам 3,2 трлн рублей должно осваиваться российской промышленностью, - добавил депутат Владимир Гутенев. - Сейчас же система закупок ориентируется на импортных поставщиков".

"Сейчас доля российской промышлености в поставках для государственного и корпоративного сектора крайне низка, - прокомментировал глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов принятие законопроектов Госдумой в I чтении. - Например, доля отечественного высокотехнологичного оборудования в закупках госкомпаний не превышает 3-5%. <...> При этом наши предприятия сегодня производят множество образцов современной и качественной продукции, которая по цене и потребительским свойствам может успешно конкурировать с импортными образцами".

В свою очередь замглавы Минэкономразвития Оксана Тарасенко ранее заявляла "Интерфаксу", что квоты на закупку российских товаров будут распространяться прежде всего на продукцию высокотехнологичных отраслей экономики.

"Предлагается установить обязательную долю закупок в сфере высокотехнологичных товаров, включая радиоэлектронную продукцию, программное обеспечение, а также продукцию машиностроения, - говорила Тарасенко. - Стимулирование данных отраслей повышает технологическую устойчивость экономики в целом".

Как сообщалось, эти законопроекты были подготовлены в январе-феврале текущего года Минпромторгом РФ. Тогда эти предложения не получили одобрения со стороны Минфина РФ.

Это не первое такое предложение (о квотировании закупок российской продукции) Минпромторга. Так, летом прошлого года Минпромторг подготовил проект правительственного постановления, которым для товаров российского производства предлагалось установить долю в закупках государственных заказчиков в размере не менее 30% от годового объема закупок в 2020 году и не менее 50% - в 2021 году.

Тогда предложение Минпромторга не поддержали Минфин и ФАС России.