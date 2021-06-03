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У двух дагестанцев в "УАЗе" нашли почти 630 кг краснокнижных осетров

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Сотрудники пограничного управления ФСБ России по Дагестану задержали двух местных жителей, подозреваемых в незаконной добыче осетровой рыбы, сообщила пресс-служба управления.

"Двое жителей Дагестана были задержаны в городе Кизляре при погрузке в автомобиль "УАЗ Патриот" незаконно добытой рыбы осетровой породы. В багажном отсеке было обнаружено 628 кг рыбы осетровой породы (170 экземпляров). Рыбу изъяли, а подозреваемых задержали", - говорится в сообщении.

Изъятую рыбу отправили на ответственное хранение в одно из рыбоперерабатывающих предприятий Кизлярского района Дагестана.

"Решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении задержанных по статье 258.1 (незаконная добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ или охраняемым международными договорами РФ) УК РФ. Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы", - отметили в управлении.

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