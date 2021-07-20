Специалисты в Якутии начали расследование причин гибели осетров в Лене

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Специалисты в Якутии устанавливают причины гибели сибирского осетра в реке Лена, о случившемся стало известно после появления видеоролика в соцсетях, сообщила пресс-служба республиканского министерства экологии.

После распространения в социальных сетях видеоролика о заморе сибирского осетра на место выехали инспекторы Восточно-Сибирского территориального управления Росрыболовства, Намской инспекции государственного экологического надзора.

"В ходе проверки установлено, что инцидент произошел на берегу реки Лена в Намском улусе. Обнаружены тушки осетра, которые направлены на экспертизу. Предположительно, осетры выброшены браконьерами, так как тушки других рыб не обнаружены", - говорится в сообщении.

Также к выяснению причин гибели рыбы подключилась Якутская природоохранная прокуратура, организованы выездные обследования мест гибели рыбы. Специалисты Росрыболовства и Росприроднадзора дадут оценку соблюдению водного законодательства и законодательства о рыболовстве, говорится в сообщении надзорного ведомства. Чтобы установить причины гибели осетра, взяты образцы погибших рыб, а также пробы воды из реки Лена.

Сибирский осетр включен в Красную книгу РФ.