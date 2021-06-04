Уфимец упал в своем дворе в 12-метровый колодец и погиб

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - В частном секторе Уфы мужчина разбился насмерть, упав в 12-метровый бетонный колодец на собственном участке сообщили в пресс-службе городского Управления гражданской защиты.

3 июня вечером спасателей вызвали соседи этого человека. Они рассказали, что услышали с его участка крики, которые резко оборвались. Соседа в доме они не нашли, а рядом с колодцем увидели непотушенную сигарету. Предположив, что он упал в колодец, они вызвали спасателей.

Хозяина дома спасатели нашли на дне колодца головой вниз. Тело подняли с помощью альпинистского и водолазного снаряжения. Обстоятельства случившегося выясняются.