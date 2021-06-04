"Транснефть" высадила мидии и устрицы у нефтетерминалов в Новороссийске

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Входящее в "Транснефть" АО "Черномортранснефть" сообщило, что разместило в порту Новороссийска площадку объектов аквакультуры для экологического мониторинга в акватории морских нефтеналивных объектов.

Полигон по выращиванию устриц и мидий обустроили у причала №1 ПАО "Новороссийский морской торговый порт" (НМТП).

В специальных садках на глубине 6-9 метров были размещены 300 двухстворчатых гигантских устриц. Также установлены коллекторы для оседания мидий, всего на конструкции было подсажено 900 мидий. Для произрастания зеленой и бурой водоросли на шатровых частях стенда натянута специальная сетка.

В компании напомнили, что устрицы и мидии накапливают в своих тканях загрязняющие вещества из воды, являясь по сути чувствительными биоиндикаторами. Анализ образцов гидробионтов позволит точно оценивать эффективность реализуемых в порту природоохранных мероприятий, в том числе очистку сточных вод на перевалочном комплексе "Шесхарис".

Каждые полгода объекты аквакультуры будут исследоваться на предмет содержания в их тканях нефтепродуктов. Проект площадки биологических тест-объектов разработан "НИИ "Транснефть".

Первый полигон "Транснефти" по выращиванию морских гидробионтов для экологического мониторинга состояния морской среды был создан в бухте Козьмина в 2010 году. Его площадь составляет 7,5 га. Для экологического мониторинга здесь используются гребешок, тихоокеанская мидия, японская ламинария, трепанг. Ежегодно для сбора молоди гребешка выставляется 5 тыс. коллекторов.

В июле 2019 года "НИИ Транснефть" совместно с ООО "Транснефть - порт Приморск" сообщали о запуске полигона объектов аквакультуры в Финском заливе. В качестве тест-объектов выбраны 900 особей рыбы - балтийского сига и форели.