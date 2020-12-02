"Транснефть" высадит мидии и устрицы для экоконтроля в Новороссийске

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - АО "Черномортранснефть" (структура "Транснефти") планирует весной 2021 года в порту Новороссийска разместить площадку объектов аквакультуры для экологического мониторинга в акватории морских нефтеналивных объектов, сообщается в корпоративном издании "Транснефти".

Полигон по выращиванию гидробионтов разместится на причале №1 ПАО "Новороссийский морской торговый порт".

Площадка будет служить научно-исследовательским полигоном и предполагает содержание биологических тест-объектов для мониторинга влияния процесса налива нефти и нефтепродуктов на состояние экосистем Цемесской бухты.

"Для содержания определены организмы, характерные для акватории бухты: черноморская мидия, устрица гигантская или устрица черноморская, зеленая водоросль ульва жесткая и бурая водоросль цистозира бородатая", - сообщила начальник отдела экологической безопасности и рационального природопользования "Черномортранснефти" Галина Чезганова.

Принцип научно-исследовательской работы будет тот же, что применяется в портах Козьмино и Приморск: это разведение гидробионтов на специально созданных для этого сооружениях для последующего проведения анализа их тканей на предмет влияния производственных объектов на экосистемы акватории. Но есть и особенности, это конструкция сооружений и непосредственно гидробионты – ими станут обитатели Цемесской бухты, отмечает издание.

Весной на свайных опорах причала на глубине от 5 до 12 м будут установлены стальные стенды в виде шестигранных решетчатых каркасов, внутри которых разместятся садки для мидий и устриц. Также внутри стальных стендов размещаются специальные коллекторы для дальнейшего самозаселения мидиями. Что касается водорослей, то им предстоит поселиться на пластинах из сетки, закрепленных на стальных каркасах стендов.

Проект площадки биологических тест-объектов разработан "НИИ "Транснефть". Специалисты будут проводить биомониторинг, а также гидрохимические и гидрологические исследования. Запланированы исследования фито- и зоопланктона на предмет видового состава, численности и биомассы, и на основе этих данных будут делаться выводы о влиянии деятельности производственных объектов на обитателей бухты. Отбор проб будет производиться весной и осенью непосредственно у площадки.

Как сообщалось, в октябре "Черномортранснефть" получила положительное заключение Главгосэкспертизы на строительство полигона. Весной текущего года в Новороссийске прошли общественные слушания по проекту.

Первый полигон "Транснефти" по выращиванию морских гидробионтов для экологического мониторинга состояния морской среды был создан в бухте Козьмина в 2010 году. Его площадь составляет 7,5 га. Кроме гребешка, для экологического мониторинга здесь используются тихоокеанская мидия, японская ламинария, трепанг. Ежегодно для сбора молоди гребешка выставляется 5 тыс. коллекторов.

В июле прошлого года "НИИ Транснефть" совместно с ООО "Транснефть - порт Приморск" сообщали о запуске полигона объектов аквакультуры в Финском заливе. В качестве тест-объектов выбраны 900 особей рыбы – балтийского сига и форели.