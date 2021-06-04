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Песков не знает, обсуждалась ли работа "Уралкалия" и "Уралхима" в Белоруссии на саммите в Сочи

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не знает, обсуждали ли Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко работу "Уралкалия" и "Уралхима" в Белоруссии на недавних переговорах в Сочи.

"Мне не известно о том, чтобы этот частный вопрос обсуждался. Но мы вам уже сообщали, что разговор шел о более концептуальной субстанции", - сказал он журналистам "на полях" ПМЭФ.

По его словам, обсуждались "экономические отношения в целом", шел "поиск общих критериев для подходов к налоговому диалогу, таможенному диалогу.

"То есть, (были) более широкие рамки обсуждения. Но они с точки зрения содержания очень важны для дальнейшего существования и развития Союзного государства", - сказал Песков.

В конце мая сообщалось, что после принудительной посадки в Минске самолета Ryanair Евросоюз задумался о введении экономических санкций против Белоруссии, которые могут затронуть в том числе экспорт калия.

В 2005 году была учреждена Белорусская калийная компания, которая стала эксклюзивным продавцом продукции "Уралкалия" и "Беларуськалия" и контролировала около 42% мирового рынка калийных удобрений. В июле 2013 года гендиректор "Уралкалия" Владислав Баумгертнер объявил, что его компания прекращает экспортные продажи через БКК. В августе он прибыл в Минск по приглашению тогдашнего премьер-министра на переговоры, и был арестован по обвинению в злоупотреблении властью и служебными полномочиями. В ноябре его выдали России. В феврале 2015 года российские следователи закрыли его уголовное дело.

Уралкалий Уралхим Белоруссия Сочи БКК Александр Лукашенко Владимир Путин Дмитрий Песокв

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