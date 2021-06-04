Путин поручил за год сформировать нормативную базу для климатических проектов

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин поручил правительству к июлю 2022 года сформировать нормативную базу для реализации климатических проектов в РФ.

"Поручаю правительству к июлю 2022 года в полном объеме сформировать нормативную базу для реализации климатических проектов как на уровне федеральных законов, так и ведомственных подзаконных актов, чтобы бизнес как отечественный, так и зарубежный мог выстраивать и осуществлять свои планы в этой сфере, опираясь на четкие, понятные правила и критерии", - заявил президент в пятницу в рамках ПМЭФ.

"Чтобы решить проблему глобального потепления, только сократить объемы выбросов, конечно, недостаточно. Для достижения, так называемой, углеродной нейтральности важный показатель - это поглощение парниковых газов. Нужно снизить их объем, который уже накопился в атмосфере. И здесь наша главная задача - научиться улавливать, хранить и полезно использовать углекислый газ от всех источников. В этой связи второе направление работы - буквально на наших глазах создается целая индустрия, принципиально новый рынок, где будут обращаться так называемые углеродные единицы", - сказал Путин.

"Это своего рода актив, который характеризует объем поглощения вредных выбросов в атмосферу участком земли или лесом", - отметил он.

Президент добавил, что уже сегодня многие страны и объединения планируют принимать эти единицы от экспортеров, компенсируя выбросы от производства ввозимых товаров. "Россия обладает колоссальным поглощающим потенциалом лесов, тундры, сельхозземель, болот. Так, на нашу страну приходится пятая часть мировых лесов, которые занимают почти 10 млн квадратных километров. По оценкам специалистов, ученых, уже сейчас они поглощают миллиарды тонн эквивалента углекислого газа ежегодно", - сказал он.

"В силу своих естественных природных преимуществ Россия может занять особое место на глобальном рынке углеродных единиц. Для этого необходимо нарастить эффективность использования лесов и земель, повысить их поглотительную способность, а именно - наращивать площади лесовосстановления, бороться с лесными пожарами, расширять территории нетронутой природы: заповедники, национальные парки", - отметил глава государства.

Путин также предложил компаниям, которые покупают или начинают покупать или задумываются о покупке углеродных единиц за рубежом, вместо этого "вкладывать ресурсы в климатические проекты в нашей стране". "В конечном итоге выгода будет больше для тех, кто это делает, экономическая выгода будет больше, эффективнее будет эта работа, и на перспективу рассчитана", - отметил он.

"По оценкам экспертов, выручка новой климатической отрасли на российском рынке, тоже важная цифра, в ближайшей перспективе может превысить $50 млрд в год. Словом, это хорошее, выгодное направление инвестиций как отечественных, так и зарубежных компаний. И мы приглашаем к такой работе заинтересованных партнеров, будем создавать для этого все необходимые условия", - сказал Путин.

"Нужно детально проработать критерии таких (климатических - ИФ) проектов, определить, на каких территориях, участках их лучше запускать, какие технологии применять. Также нужно создать прозрачную объективную систему оценки результатов климатических проектов", - подчеркнул он.