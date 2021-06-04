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ПМЭФ-2021

Ростехнадзор назвал причины взрыва на предприятии Шаймиевых в Татарстане

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Комиссия Приволжского управления Ростехнадзора в ходе технического расследования, завершившегося 3 июня, установила четыре основные причины взрыва на объекте ООО "Малые нефтяные компании Татарстана" (МНКТ), повлекшего гибель двух человек. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

По мнению Ростехнадзора, основными причинами трагедии стали:

- несоответствие разрушившейся емкости требованиям промышленной безопасности и эксплуатационной документации,

- несоответствие заключений экспертиз промышленной безопасности фактическому состоянию опасного производственного объекта,

- нарушение правил проведения пневматических испытаний,

- неудовлетворительный производственный контроль на предприятии.

Сообщается, что Ростехнадзор направит материалы расследования в правоохранительные органы и в суд.

В январе 2021 года при пневмоиспытании сжатым воздухом произошел разрыв емкости на участке подготовки и сброса воды МНКТ на Нуркеевском месторождении в Сармановском районе Татарстана. В результате погибли два человека, еще трое пострадали. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 217 УК РФ (нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).

Согласно отчетности МНКТ за 2020 год, владельцами компании являются члены семьи первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева: Айрат, Радик и Тимур Шаймиевы.

Ростехнадзор Малые нефтяные компании Татарстана МНКТ Татарстан

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