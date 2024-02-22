Путин пообщался с Шаймиевым в присутствии нынешнего главы Татарстана

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев присоединился к беседе главы государства Владимира Путина и действующего руководителя республики Рустама Минниханова. Во время доклада о ситуации в регионе Минниханов попросил у Путина разрешения пригласить Шаймиева.

Когда первый президент Татарстана зашел в кабинет, Путин крепко обнял его, и дальше они общались уже втроем.

21 февраля Путин посетил один из новых цехов Казанского авиационного завода им. С.П.Горбунова, где осмотрел четыре глубоко модернизированных стратегических ракетоносца Ту-160М. В кабину одного из самолетов, за штурвал, президент поднялся лично. Там он провел около 10 минут. Узнав, что у ракетоносца пока нет имени, президент предложил назвать его в честь Шаймиева.

Шаймиев руководил Татарстаном с 12 июня 1991 года по 25 марта 2010 года. Он - полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством" и Герой Труда Российской Федерации.