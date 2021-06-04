Минтруд определился с переносами праздников и выходных в 2022 году

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Минтруд предложил в 2022 году отмечать майские праздники с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая, следует из проекта постановления правительства о переносе выходных дней в следующем году. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Ведомство предлагает субботу и воскресенье 1 и 2 января, которые совпадают с нерабочими праздничными днями, перенести на 3 мая и 10 мая соответственно, говорится в пояснительной записке к постановлению.

С субботы 5 марта чиновники предложили выходной перенести на понедельник 7 марта.

С учетом других установленных в соответствии с Трудовым кодексом праздников, в будущем году россияне будут отдыхать с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года, 23 февраля, с 6 по 8 марта, с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая, с 11 по 13 июня и с 4 по 6 ноября.

Ранее 4 июня глава Минтруда Антон Котяков пообещал, что ведомство проработает возможность объявить 31 декабря постоянным выходным. В конце 2020 года это предложил председатель думской фракции "Единая Россия" Сергей Неверов, и его поддержал президент Владимир Путин.