Минтруд рассмотрит возможность сделать 31 декабря постоянным выходным

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Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Минтруд России рассматривает возможность сделать последний день года постоянным выходным, заявил глава ведомства Антон Котяков.

"Мы обязательно посмотрим (на эту возможность - ИФ), это нам еще нужно рассмотреть", - сказал Котяков журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в пятницу.

В конце прошлого года президент РФ Владимир Путин поддержал предложение главы фракции "Единая Россия" Сергея Неверова сделать 31 декабря нерабочим днем по всей стране.

"Что касается 31 декабря, объявления его нерабочим... отдыхать не работать. У нас праздников много на Новый Год, одним больше одним меньше, наверное, не убудет от нас. Но 31-го, действительно, очень своеобразная работа, мягко говоря, организуется, поэтому, конечно, наверное, следует это (предложение - ИФ) поддержать", - сказал Путин.