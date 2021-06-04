Поиск
Важно
ПМЭФ-2021
QF3Начало в 20:15Россия Россия1 : 2ОТКанада КанадаОконченподробнееQF4Начало в 20:15Финляндия Финляндия1 : 0Чехия ЧехияОконченподробнее

Минтруд рассмотрит возможность сделать 31 декабря постоянным выходным

Минтруд рассмотрит возможность сделать 31 декабря постоянным выходным
Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Минтруд России рассматривает возможность сделать последний день года постоянным выходным, заявил глава ведомства Антон Котяков.

"Мы обязательно посмотрим (на эту возможность - ИФ), это нам еще нужно рассмотреть", - сказал Котяков журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в пятницу.

В конце прошлого года президент РФ Владимир Путин поддержал предложение главы фракции "Единая Россия" Сергея Неверова сделать 31 декабря нерабочим днем по всей стране.

"Что касается 31 декабря, объявления его нерабочим... отдыхать не работать. У нас праздников много на Новый Год, одним больше одним меньше, наверное, не убудет от нас. Но 31-го, действительно, очень своеобразная работа, мягко говоря, организуется, поэтому, конечно, наверное, следует это (предложение - ИФ) поддержать", - сказал Путин.

Антон Котяков Минтруд

Новости по теме

Новости
ПМЭФ-2021

Мигрантам могут разрешить приезжать на стройки по железной дороге

Мигрантам могут разрешить приезжать на стройки по железной дороге

Что произошло за день: четверг, 3 июня

Дмитрия Гудкова освободили из ИВС

Дмитрия Гудкова освободили из ИВС
ПМЭФ-2021

"Ростелеком", "Вымпелком" и "Мегафон" создали СП для расчистки радиочастот под 5G

"Ростелеком", "Вымпелком" и "Мегафон" создали СП для расчистки радиочастот под 5G

Трое детей погибли при обрушении дачного дома под Воронежем

Приговор Кокорину и Мамаеву признан законным

Приговор Кокорину и Мамаеву признан законным

Источник сообщил о возможном освобождении Гудкова в ближайшее время

ПМЭФ-2021

В Петербурге перенесут все концерты, планировавшиеся в дни ПМЭФ, Евро-2020 и "Алых парусов"

ПМЭФ-2021

Задорнов допустил продажу Банком России до 20% "Открытия" в 2022 году

ЦБ начал регулярную публикацию макроэкономических опросов аналитиков

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');