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Госдума завершит пленарную работу 17 июня

Госдума завершит пленарную работу 17 июня
Фото: Пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Госдума нынешнего созыва пока планирует завершить пленарную работу 17 июня, но депутаты готовы продлить сессию, если это потребуется, сообщил первый зампредседателя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.

"По возможности мы завершим свою работу 17 числа. Эта дата как бы определена. Однако если потребуется продление заседаний, мы готовы на это пойти. Пока на сегодняшний день - в наших планах до 17 числа завершить работу Госдумы весенней сессии", - сказал он журналистам.

Эта сессия - последняя для депутатов текущего созыва.

В мае спикер палаты Вячеслав Володин объявил, что Дума четыре недели подряд будет работать в пленарном режиме, чтобы успеть принять как можно больше законов.

Госдума Единая Россия Андрей Исаев

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