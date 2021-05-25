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Госдума четыре недели проработает в пленарном режиме

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил депутатам, что они будут работать в пленарном режиме четыре недели подряд без ухода на региональную неделю, чтобы принять как можно больше законов.

"У нас с вами ближайшие четыре недели будут напряженными пленарными неделями. Начало работы во исполнение решения Совета (Совета Думы - ИФ) - десять часов. Это нам позволит рассматривать максимально большое количество вопросов", - сказал он.

По словам Володина, пленарные заседания будут проходить по вторникам и средам, и это позволит депутатам начиная с вечера среды выезжать работать в регионы.

Весенняя сессия - последняя для текущего созыва Думы. Новый созыв приступит к работе после парламентских выборов, которые, как ожидается, состоятся в сентябре.

Госдума Вячеслав Володин

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