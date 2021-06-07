Россия уведомила Нидерланды о денонсации налогового соглашения

Документ прекратит действие с 1 января 2022 года

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - МИД РФ уведомило Нидерланды о денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогов на доходы и имущество, сообщил Минфин РФ. В соответствии с нормами соглашения, оно прекратит свое действие с 1 января 2022 года.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о денонсации соглашения 26 мая.

Российская сторона провела несколько раундов переговоров с Минфином Нидерландов по внесению изменений в соглашение в части увеличения налога у источника до 15% в отношении дивидендов и процентов. Были предложены условия, аналогичные тем, которые были уже согласованы с Кипром, Люксембургом и Мальтой. Однако переговоры не увенчались успехом.