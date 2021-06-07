Поиск

Россия уведомила Нидерланды о денонсации налогового соглашения

Документ прекратит действие с 1 января 2022 года

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - МИД РФ уведомило Нидерланды о денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогов на доходы и имущество, сообщил Минфин РФ. В соответствии с нормами соглашения, оно прекратит свое действие с 1 января 2022 года.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о денонсации соглашения 26 мая.

Российская сторона провела несколько раундов переговоров с Минфином Нидерландов по внесению изменений в соглашение в части увеличения налога у источника до 15% в отношении дивидендов и процентов. Были предложены условия, аналогичные тем, которые были уже согласованы с Кипром, Люксембургом и Мальтой. Однако переговоры не увенчались успехом.

МИД РФ Нидерланды

Новости

Годовая инфляция в РФ в мае превысила 6% впервые с октября 2016 года

Годовая инфляция в РФ в мае превысила 6% впервые с октября 2016 года

За убийство студента института МВД в Орле задержали его однокурсницу

Госдума завершит пленарную работу 17 июня

Госдума завершит пленарную работу 17 июня

Пользователи Twitter подали в суд на Роскомнадзор

Пандемия коронавируса

Вакцинация иностранцев в РФ в первую очередь коснется трудовых мигрантов

Вакцинация иностранцев в РФ в первую очередь коснется трудовых мигрантов

В Екатеринбурге в парке провели эвакуацию из-за загоревшегося пуха

Хуснуллин отметил низкую производительность российских строителей

Хуснуллин отметил низкую производительность российских строителей

Минфин призвал продолжить замещение долларов в расчетах

Оппозиционер Гудков не будет участвовать в думских выборах в сентябре

Белгородского вице-губернатора отстранили от работы

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');