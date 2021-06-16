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"Газпром" вернет активы из Нидерландов в российскую юрисдикцию

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - "Газпром" после решение о денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения с Нидерландами анализирует перерегистрацию зарубежных холдингов в российскую юрисдикцию, сообщил заместитель председателя правления компании Фамил Садыгов на брифинге в среду.

Он отметил, что для перерегистрации зарубежных холдингов могут быть использованы возможности специальных административных районов (САР, в Калининграде или на острове Русский).

Выбрать конкретный САР и механизм реализации соответствующих планов концерн намерен в текущем году.

Начальник департамента налоговой политика Карен Оганян добавил, что компания давно готовилась к этой денонсации: "Это не явилась громом среди ясного неба", и руководство концерна нацелено "не допустить финансовых потерь для нашей компании".

7 июня МИД РФ уведомил Нидерланды о денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогов на доходы и имущество.

В соответствии с нормами соглашения, оно прекратит свое действие с 1 января 2022 года.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о денонсации соглашения 26 мая.

Российская сторона провела несколько раундов переговоров с Минфином Нидерландов по внесению изменений в соглашение в части увеличения налога у источника до 15% в отношении дивидендов и процентов. Были предложены условия, аналогичные тем, которые были уже согласованы с Кипром, Люксембургом и Мальтой. Однако переговоры не увенчались успехом.

Фамил Садыгов Газпром Нидерланды

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