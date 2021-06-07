Брату Навального продлили на полгода запрет выходить из дома по вечерам

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы продлил на полгода срок меры пресечения в виде запрета определенных действий брату оппозиционера Алексея Навального – Олегу по делу о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил в ходе несанкционированной акции 23 января в Москве. Об этом сообщил "Интерфаксу" адвокат Никос Параскевов в понедельник.

7 апреля Мосгорсуд смягчил Олегу Навальному меру пресечения с домашнего ареста на запрет определенных действий. По решению суда, ему запрещено покидать место проживания с 20:00 до 6:00.

Несанкционированные акции в поддержку арестованного после возвращения в Россию Алексея Навального прошли 23 января во многих городах страны, в том числе в Москве.

После этого было возбуждено несколько уголовных дел, в том числе о нарушении санитарно-эпидемиологических правил (статья 236 УК РФ), применении насилия к представителям власти (статья 318 УК РФ), хулиганстве (статья 213 УК РФ).

Расследованием дела о нарушении санэпидправил занимается центральный аппарат Следственного комитета России, куда оно было передано из следственного главка столичного МВД.

По делу проходят 10 фигурантов. Среди них Олег Навальный, пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш, участница Pussy Riot Мария Алехина, сотрудник ФБК (организация признана в РФ исполняющей функции иностранного агента) Николай Ляскин и другие.