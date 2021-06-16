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Суд продлил домашний арест пресс-секретарю Навального и участнице Pussy Riot

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о продлении домашнего ареста четверым фигурантам дела о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил в ходе несанкционированной акции 23 января в Москве.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении домашнего ареста в отношении Киры Ярмыш, Марии Алехиной, Олега Степанова и Дмитрия Барановского до 30 июля 2021 года", - сообщила в среду "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Ирина Софинская в среду.

Несанкционированные акции в поддержку арестованного после возвращения в Россию оппозиционера Алексея Навального прошли 23 января во многих городах страны, в том числе в Москве. После акции правоохранительные органы возбудили ряд уголовных дел, в том числе о нарушении санитарно-эпидемиологических правил (ст.236 УК РФ), применении насилия к представителям власти (ст. 318 УК РФ), хулиганстве (ст. 213 УК РФ).

Расследованием дела о нарушении санэпидправил занимается центральный аппарат Следственного комитета России, куда оно было передано из следственного главка столичного МВД.

По делу проходят 10 фигурантов. Среди них брат Алексея Навального Олег, сотрудник ФБК (запрещен в РФ и признан иноагентом) Николай Ляскин и другие.

Кира Ярмыш Мария Алехина Олег Степанов Дмитрий Барановский

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