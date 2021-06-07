Северный флот вывел на учения в Баренцевом море 20 кораблей и подлодок

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Более 20 кораблей и подводных лодок, авиация и береговые части Северного флота России задействуют в маневрах в Баренцевом море, сообщил флот в понедельник.

Учение началось в понедельник и продлится несколько дней под общим руководством заместителя командующего Северным флотом вице-адмирала Олега Голубева. Корабельные группировки Северного флота отработают задачи по защите арктических рубежей РФ от угроз с морских направлений, сообщили в пресс-службе флота.

"В настоящее время стартовал подготовительный этап учения. В Баренцево море вышли боевые корабли и подводные лодки Северного флота, чтобы осуществить развертывание в полигонах боевой подготовки", - сообщил флот.

По словам военных, на различных этапах учения однородные и разнородные тактические группы будут отрабатывать совместные действия, взаимодействовать с авиацией, решать задачи по охране и обороне отряда боевых кораблей от подводных лодок условного противника и средств воздушного поражения, противодействовать корабельным группировкам "противника".

"Основным и завершающим этапом учения станет проведение боевых стрельб экипажами кораблей группировки разнородных сил", - сообщил Северный флот.

1 июня пресс-служба сообщила, что Северный флот осенью примет участие в стратегическом учении на своем основном - арктическом направлении.

Сообщалось, что на осень запланированы стратегические российско-белорусские маневры "Запад-2021", которые пройдут на территории двух стран.

Северный флот - межвидовое стратегическое объединение Вооруженных сил РФ, защищающее национальные интересы России в Арктике и других районах Мирового океана. Подводные силы Северного флота считаются самым мощным объединением атомных подводных лодок ВМФ России. Северный флот получил статус военного округа с 1 января 2021 года.