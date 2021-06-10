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Россия начала крупнейшие со времен СССР учения в Тихом океане

Россия начала крупнейшие со времен СССР учения в Тихом океане
Архивное фото
Фото: Владимир Саяпин/ТАСС

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Министерство обороны РФ сообщило о старте оперативного учения в центральной части Тихоокеанского флота с привлечением до 20 надводных боевых кораблей и подлодок; это крупнейшие со времен СССР учения в Тихом океане.

В ведомстве сообщили, что корабельные тактические группы Тихоокеанского флота совершили переход протяженностью около 4 тыс. километров из пунктов базирования и развернули группировку сил флота в назначенном районе Тихого океана для выполнения учебных задач.

"К учению в дальней морской зоне привлечено до 20 надводных боевых кораблей, подводные лодки и суда обеспечения, в том числе флагман флота гвардейский ордена Нахимова ракетный крейсер "Варяг", большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев", оснащенные управляемым ракетным оружием, фрегат "Маршал Шапошников", корветы "Громкий", "Совершенный" и "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов", корабль измерительного комплекса "Маршал Крылов", а также суда материально-технического обеспечения", - отметили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, также в учении задействовано около 20 летательных аппаратов, в том числе дальние противолодочные самолеты Ту-142МЗ, высотные истребители-перехватчики МиГ-31БМ и другие самолеты ВКС России.

"В рамках учения отрабатываются задачи управления разнородной группировкой сил на значительном удалении от пунктов базирования при охране и обороне морских (океанских) коммуникаций, а также организации взаимодействия оперативной группировки кораблей и авиации по поиску и слежению за подводными лодками и корабельными группировками условного противника", - сообщили в Минобороны РФ.

Общее руководство оперативным учением разнородных сил осуществляет командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц.

Американские учения Agile Dagger

4 июня командование подводных сил Тихоокеанского флота США сообщило, что учение Agile Dagger 2021 проводится для оценки боевой готовности и отработки потенциала объединенных сил.

"В рамках учений подводные лодки из Перл-Харбора (штат Гавайи), Бремертона (штат Вашингтон) и Сан-Диего (штат Калифорния) экстренно вышли в море, чтобы продемонстрировать свою боеготовность, быстроту действий и поражающую способность", - заявили американские военные.

"Тихоокеанские подводные силы всегда готовы, - сказал командующий подводными силами Тихоокеанского флота США контр-адмирал Джефф Джаблон. - Учения Agile Dagger 2021 позволяют нам проверить наши возможности и продемонстрировать наши боевые способности быстро развертывать вооруженные подводные лодки в Тихом океане".

В ходе учений будет отрабатываться развертывание подлодок в различных районах Тихого океана. Учения должны показать, что тихоокеанские подводные силы ВМС США остаются готовыми к выполнению всего спектра боевых задач в глобальном масштабе, отметило американское командование.

Минобороны РФ Тихий океан Тихоокеанский флот Сергей Авакянц

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