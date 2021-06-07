Годовая инфляция в РФ в мае превысила 6% впервые с октября 2016 года

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Инфляция в РФ в мае 2021 года в годовом выражении ускорилась до 6,02%, сообщил в понедельник Росстат Последний раз годовая инфляция превышала 6,0% в октябре 2016 года (6,1%).

В годовом выражении инфляция на конец апреля составляла 5,53%, 5,79% - на конец марта (это был максимум с ноября 2016 года), 5,67% - на конец февраля. На конец января инфляция составляла 5,19%, на конец декабря - 4,91%.

В мае 2021 года инфляция ускорилась до 0,74% с 0,58% в апреле после 0,66% в марте, 0,78% в феврале и 0,67% в январе. За январь-май 2021 года цены выросли на 3,48% (за январь-май 2020 года рост цен был значительно ниже - 2,40%).

Инфляция в мае превысила ожидания аналитиков и недельную динамику: консенсус-прогноз экономистов по инфляции на май, подготовленный "Интерфаксом" в конце месяца, равнялся 0,6%, недельная динамика цен также указывала на рост в 0,6%. В мае 2020 года инфляция равнялась 0,3%.

Недельные данные Росстата показывали, что на конец мая темпы вышли на чуть более 0,1% в неделю, но даже при сохранении такой динамики в июне годовая инфляция продолжит рост, так как в июне 2020 года цены выросли лишь на 0,2% за весь месяц.

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменения цен на отдельные товары, подверженные влиянию факторов, которые носят административный, а также сезонный характер, в мае 2021 года составил 100,82% против 100,28% в мае 2020 года. Поэтому в годовом выражении базовый индекс цен в мае вырос сразу до 106,04% со 105,47% в апреле.

Продовольственные товары в мае 2021 года подорожали на 0,96% (в мае 2020 года - лишь на 0,16%), в том числе продовольственные товары без плодоовощной продукции - на 0,68% (0,24%). В годовом выражении цены на продовольственные товары выросли в мае на 7,24% (ускорились с 6,56% в апреле).

Непродовольственные товары в мае стали дороже на 0,74% (выросли на 0,25% в мае 2020 года).

Услуги в мае подорожали на 0,44% (в мае 2020 года - на 0,46%).

Рванули вверх в мае в цене стройматериалы - сразу на 5%, в годовом выражении подскочили на 16,4%.

Бензин в мае подорожал на 0,3% (в годовом выражении - на 6,2%).

Совет директоров Банка России на заседании 23 апреля на фоне более быстрого роста цен в начале года (по сравнению с базовыми ожиданиями ЦБ) принял решение повысить ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов - с 4,5% до 5,0%.

Апрельский сигнал ЦБ, несмотря на повышение ставки широким шагом, по-прежнему звучит жестко: "Быстрое восстановление спроса и повышенное инфляционное давление формируют необходимость более раннего возвращения к нейтральной денежно-кредитной политике. Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях".

При этом ЦБ 23 апреля повысил прогноз по инфляции на 2021 год сразу на 1 п.п. - с 3,7-4,2% до 4,7-5,2%.

Совет директоров Банка России на заседании 11 июня рассмотрит вопрос повышения ключевой ставки на 25 или 50 базисных пунктов, вероятность сохранения ставки меньше, сообщила журналистам на прошлой неделе первый зампред Банка России Ксения Юдаева в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в конце мая, по инфляции на 2021 год резко вырос по сравнению с опросом месячной давности - до 4,9% (с 4,6%).