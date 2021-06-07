Что произошло за день: понедельник, 7 июня

Денонсация Россией Договора по открытому небу, отказ Дмитрия Гудкова от участия в думских выборах, цифровые ID для московских таксистов

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Путин подписал закон о денонсации Договора по открытому небу. Ранее в конце мая США уведомили Россию о неготовности вернуться в договор, который предполагает облеты территорий его участников для контроля военной деятельности.

- Дмитрий Гудков отказался от участия в думских выборах в сентябре. Он планировал выдвигаться от партии "Яблоко". Ранее стало известно, что Гудков покинул страну в связи с уголовным преследованием. Между тем в понедельник оппозиционера оштрафовали на 10 тысяч рублей за участие в акции 23 января в Москве.

- Работающих в России трудовых мигрантов будут прививать от коронавируса. Такая мера прорабатывается по поручению президента РФ Владимира Путина, который заявил о необходимости организовать платную вакцинацию для иностранных граждан, а также обеспечить вакциной трудовых мигрантов.

- Владелец "Уралхима" Дмитрий Мазепин заявил, что не причастен к финансированию телеграм-канала NEXTA. Между тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Минск и задержанный белорусский оппозиционер Роман Протасевич должны пояснить, кого они имели в виду, говоря о спонсировании телеграм-канала одним из российских олигархов.

- В России выявили еще 9 429 случаев случаев COVID-19. На Москву пришлись 3 266 новых пациентов.

- Рогозин заявил о риске лишиться нового контракта с OneWeb из-за санкций. Глава "Роскосмоса" подчеркнул, что санкции не могут помочь в развитии экономики страны, а их снятие он назвал условием для продолжения участия России в проекте МКС после 2025 года. Между тем замглавы МИД РФ Александр Панкин заявил, что "если Крым в России, то санкции точно будут всегда с нами".

- Россия выслала украинца Алексея Семеняку, сотрудничавшего с СБУ. Въезд в страну ему запрещен на 25 лет.

- Годовая инфляция в РФ в мае ускорилась до 6,02%. Таким образом, показатель превысил 6% впервые с октября 2016 года.

- Цены на заправках Москвы достигли 50,27 руб. за литр Аи-95.

- Московские таксисты получат цифровые ID с 1 августа. О каждом водителе будет собрана информация о наличии действующих водительских прав, разрешения на перевозку пассажиров, штрафах и количестве отработанных часов.

- Джефф Безос 20 июля полетит в космос со своим братом. Основатель Amazon и аэрокосмической компании Blue Origin станет участником полета на корабле New Shepard.