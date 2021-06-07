Церковь из фильма Лунгина "Остров" сгорела в Карелии

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Бывшая изба, перестроенная в церковь для съемок фильма "Остров" Павла Лунгина, сгорела в поселке Рабочеостровск в Карелии, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального управления МЧС.

Пожар в строении на берегу Белого моря начался в 17:39 понедельника. Спасателей вызвали очевидцы.

"Горело бесхозное строение, двухэтажная постройка, там никто не живет. Из-за того, что там снимали фильм, строение известное", - сказал собеседник.

Пожар был ликвидирован в 19:10, погибших и пострадавших нет. Причина пожара и ущерб устанавливаются.

По информации из открытых источников, в октябре-декабре 2005 года в Рабочеостровске проходили съемки фильма "Остров", для которого были построены декорации. В частности, художники перестроили избу в церковь, которая стала достопримечательностью поселка.