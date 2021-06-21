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Столетняя церковь сгорела в красноярском селе из-за грозового разряда

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Возгорание произошло в деревянной церкви села Большой Балчуг Красноярского края в воскресенье вечером, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе краевого главного управления МЧС.

"Площадь пожара составила 300 кв. м. Предварительная причина - грозовой разряд. Пострадавших нет", - сказал сотрудник пресс-службы.

Покровская церковь в селе Большой Балчуг в 1906 году, ее достроили спустя 6 лет - в 1912 году. В советские годы там располагалось хранилище для зерна. Церковь пережила несколько пожаров. В 1986 году здание Покровской церкви в Большом Балчуге было признано объектом культурного наследия регионального значения и взято под госохрану, а в 2011 году ее реконструировали.

Красноярский край

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