Столетняя церковь сгорела в красноярском селе из-за грозового разряда

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Возгорание произошло в деревянной церкви села Большой Балчуг Красноярского края в воскресенье вечером, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе краевого главного управления МЧС.

"Площадь пожара составила 300 кв. м. Предварительная причина - грозовой разряд. Пострадавших нет", - сказал сотрудник пресс-службы.

Покровская церковь в селе Большой Балчуг в 1906 году, ее достроили спустя 6 лет - в 1912 году. В советские годы там располагалось хранилище для зерна. Церковь пережила несколько пожаров. В 1986 году здание Покровской церкви в Большом Балчуге было признано объектом культурного наследия регионального значения и взято под госохрану, а в 2011 году ее реконструировали.