Трое подростков в Тобольске отравились таблетками

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Следователи Тобольска (Тюменская область) проводят проверку по факту отравления трех подростков лекарственным препаратом. Об этом сообщает во вторник пресс-служба следственного управления СКР по региону.

По данным пресс-службы, накануне вечером в реанимационное отделение с признаками отравления были доставлены трое подростков. Установлено, что они отравились лекарствами.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Между тем, информированный источник сообщил "Интерфаксу", что подростки отравились после употребления таблеток.

В свою очередь в пресс-службе областного департамента здравоохранения агентству сообщили, что состояние всех троих оценивается как тяжелое, они все в реанимации.