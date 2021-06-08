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Трое подростков в Тобольске отравились таблетками

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Следователи Тобольска (Тюменская область) проводят проверку по факту отравления трех подростков лекарственным препаратом. Об этом сообщает во вторник пресс-служба следственного управления СКР по региону.

По данным пресс-службы, накануне вечером в реанимационное отделение с признаками отравления были доставлены трое подростков. Установлено, что они отравились лекарствами.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Между тем, информированный источник сообщил "Интерфаксу", что подростки отравились после употребления таблеток.

В свою очередь в пресс-службе областного департамента здравоохранения агентству сообщили, что состояние всех троих оценивается как тяжелое, они все в реанимации.

Тобольск Тюменская область

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