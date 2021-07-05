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Владельцев аптеки привлекут к ответственности за отравление подростков

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - В Тобольске прокуратура возбудила административное дело в отношении ООО "Полифарм" после того, как подростки купили в аптеке компании лекарство и тяжело им отравились, сообщили в прокуратуре Тюменской области.

Компанию уличили в том, что ее аптечный пункт продал таблетки баклосан без рецепта. На нее составили протокол по ч. 4 ст. 14.1 КоАП (осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением). Дело рассмотрит арбитражный суд Тюменской области.

По версии надзорного ведомства, 7 июня 15-летние юноша и девушка, а также 16-летняя девушка приняли купленные без рецепта таблетки и впали в кому. Они провели в больнице несколько дней. Баклосан они купили в аптечном пункте "Планета здоровья".

По данным системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "Полифарм" зарегистрировано в 1999 году, специализируется на розничной торговле лекарственными средствами.

Тобольск Тюменская область Полифарм

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