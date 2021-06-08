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У школьников появятся цифровые профили с фиксацией всех их достижений

У школьников появятся цифровые профили с фиксацией всех их достижений
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Минпросвещения РФ разработало концепцию эксперимента по внедрению цифрового профиля учащегося, который будет заводиться при зачислении в детский сад или школу и будет содержать в электронном виде портфолио ребенка со всеми его достижениями, сообщает во вторник газета "Коммерсантъ".

Согласно концепции, цифровой профиль учащегося будет обязательным, в нем будут содержаться сведения, "необходимые для идентификации в рамках образовательного процесса". Предполагается, что система будет использовать информацию текущих реестров органов исполнительной власти и государственных информационных систем, а запросы в различные системы будут совершаться с использованием обезличенных идентификаторов.

Эта концепция, предполагающая проведение эксперимента до конца 2022 года, была подготовлена по поручению профильного вице-премьера Дмитрия Чернышенко и в апреле поступила на проработку в Минцифры.

Управляющий директор Accenture Technology в России Мария Григорьева считает, что такая система избавит от подтасовок, но, по ее мнению, важно, чтобы чтобы детей не ранжировали на основании системы еще в начальной школе, как как их потенциал может проявиться значительно позже.

Партнер "Делойт" в СНГ Антон Зыков создания усомнился в целесообразности создания системы со всеми оценками ребенка, начиная с первого класса.

Преподаватель Moscow Digital School Олег Блинов опасается, что "фантастическое количество данных" о детях", включая информацию об их посещаемости и оценках, в случае утечки может использоваться для обмана детей, в том числе социального инжениринга.

Гендиректор Института исследований интернета Карен Казарян полагает, что подсчитать стоимость создания такой системы сложно, но она, по его мнению, может достигать миллиарда рублей.

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