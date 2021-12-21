СПЧ предложил запретить создание цифрового портрета граждан по базам данных

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - В Совете по правам человека предложили запретить выстраивать цифровой портрет граждан по базам данных, пишет "Коммерсантъ". Газета ссылается на Концепцию обеспечения защиты прав и свобод человека и гражданина в цифровом пространстве РФ", подготовленную рабочей группой при СПЧ.

Концепция предусматривает радикальное изменение законодательства о персональных данных и преследует цель защитить граждан от "цифровой дискриминации, социальных рейтингов и зависимости от цифровой среды".

В частности, в ней предлагается объявление моратория "на формирование и использование интегральных баз данных о гражданах, создаваемых путем объединения баз персональных данных, обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между собой". Также концепция содержит запрет на присвоение гражданину единого цифрового идентификатора.

Один из авторов документа и основатель компании "Крибрум" Игорь Ашманов пояснил газете, что предлагается запретить использовать персональные данные из баз в коммерческих целях или для дискриминации, а также для создания цифровых портретов.

"Идея в том, чтобы запретить не только компаниям, но и органам власти собирать массивные базы данных, то есть всю возможную информацию о человеке", - сказал он. Отсутствие запрета, по его мнению, увеличивает риск компрометации данных, дискриминации и цифровой коррупции.

"Как только возникают социальные рейтинги и единые базы, лица, имеющие доступ, начинают продавать информацию или использовать ее в своих интересах", - заявил эксперт.

По словам Ашманова, концепция проходит согласование в правительстве и должна быть доработана к концу года. Из "дорожной карты" ее реализации следует, что, если она будет утверждена к марту 2022 года, министерства должны будут к февралю 2024 года подготовить и принять перечень соответствующих нормативных актов.

Подготовленная СПЧ концепция противоречит нынешнему подходу правительства к работе с данными о гражданах, отмечает "Коммерсантъ". Газета напоминает, что в марте АНО "Цифровая экономика" одобрила концепцию платного доступа бизнеса к данным ГИС. В Минцифры тогда говорили, что прорабатывают концепцию создания "фабрики данных". В июне Минпросвещения задумалось о создании цифровых профилей учащихся для сбора данных об их успехах в учебе.

По мнению главы Ассоциации участников рынка данных Ивана Бегтина, законопроекты, которые будут готовиться для реализации инициативы СПЧ, не только ужесточат контроль в части обязательного согласия граждан на использование данных о них, но и введут новые ограничения при получении цифровых сервисов. Это может повлиять не только на IT-компании, но и на госкорпорации, а также органы власти, реализующие проекты по цифровой трансформации, предупредил эксперт.

Идея запретить присвоение единого идентификатора противоречит сложившейся практике госуправления - например, ИНН или СНИЛС часто используются госорганами для оказания услуг гражданам, отметила президент Ассоциации больших данных Анна Серебряникова.