Двух железнодорожников осудили за сход 30 вагонов с углем на Транссибе

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Ангарский городской суд Иркутской области назначил наказание двум работникам РЖД, по вине которых сошли с рельсов вагоны на станции Мегет в январе 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Суд признал подсудимых виновными, но с учетом смягчающих обстоятельств назначил наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год 6 месяцев.

Виновными признаны электромеханик и начальник участка Иркутск-Сортировочной дистанции сигнализации, централизации и блокировки. Они, как отмечается в пресс-релизе, нарушили инструкции во время ремонта стрелочного перевода. Обоим было предъявлено обвинение по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта). Ущерб РЖД от аварии составил 42 млн рублей.

В суде обвиняемые железнодорожники свою вину признали полностью.

Как сообщалось ранее, сход 30 вагонов с углем произошел в конце января 2020 года на станции Мегет под Иркутском (основной ход Транссиба). Через двое суток РЖД смогли полностью восстановить движение на участке.

По данным Ространснадзора, во время аварии было повреждено 520 метров пути, 5 стрелочных переводов, электросеть, кроме того, 28 вагонов из состава были полностью уничтожены, а локомотив нуждался в капремонте.

Ространснадзор также в ходе проверки выяснил, что авария произошла в тот момент, когда состав проходил стрелочный перевод. Работники станции, как утверждало ведомство в своем отчете, не обеспечили "полное прилегание левого остряка к левому рамному рельсу" - в пространство между ними попали гребни колесных пар, что привело к сходу локомотива.