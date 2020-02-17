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Виновными в сходе 30 вагонов с углем под Иркутском назвали стрелочников

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Ространснадзор опубликовал результаты расследования крупной аварии на Транссибе в конце января, когда на станции Мегет (Иркутская область) с рельсов сошел локомотив с 30 вагонами с углем.

Как говорится в сообщении ведомства, авария произошла в тот момент, когда состав проходил стрелочный перевод. Работники станции, как утверждается, не обеспечили "полное прилегание левого остряка к левому рамному рельсу" - в пространство между ними попали гребни колесных пар, что привело к сходу локомотива.

К аварии, как отмечается, причастны начальник производственного участка Иркутск-Сортировочной дистанции сигнализации, а также три электромеханика, которые меняли контакты переключателя на стрелке.

"В нарушение требований начальником производственного участка Иркутск-Сортировочной дистанции сигнализации дан ложный контроль на пульте управления положения стрелочного перевода", - отмечает Ространснадзор.

Ранее сообщалось, что 28 января в границах станции Мегет на Транссибе произошел сход 30 вагонов грузового поезда с углем. Через двое суток РЖД полностью восстановили движение на участке.

По данным Ространснадзора, во время аварии было повреждено 520 метров пути, 5 стрелочных переводов, электросеть, локомотив после ЧП нуждается в капремонте, а 28 вагонов из состава были полностью уничтожены.

Ространснадзор Иркутская область

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