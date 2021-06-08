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Задержан вероятный убийца охранника ради денег из кассы застройщика Сибири

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Томские и новосибирские полицейские вместе с сотрудниками СКР и Росгвардии задержали подозреваемого в двух убийствах, в том числе охранника в здании ОАО "Томская домостроительная компания" (ТДСК), сообщает пресс-служба управления МВД по Томской области со ссылкой на официального представителя МВД РФ Ирину Волк.

По мнению следствия, первое убийство - 67-летней женщины - подозреваемый совершил в сентябре 2020 года в Новосибирске, при этом он забрал из квартиры имущество.

"В Томске произошло аналогичное преступление при схожих обстоятельствах, жертва - 60-летний мужчина. Был похищен сейф с денежными средствами. Задержанный - 49-летний житель Новосибирской области, ранее судимый за убийство и разбой. Перед совершением преступления он тщательно изучал место, распорядок дня потерпевших, проникал в помещения, вскрыв пластиковые окна", - говорится в пресс-релизе.

Управления СКР по Новосибирской и Томской областям расследуют уголовные дела по ст. 105 УК РФ (убийство).

Как сообщалось, 2 июня неизвестный проник в административное здание ТДСК, убил охранника и украл около 600 тыс. рублей.

ТДСК является крупнейшим застройщиком в Томской области и Сибири в целом, вместе с дочерними обществами (более 20 компаний) образует единый технологический холдинг по строительству жилья и объектов соцсферы. ТДСК занимается возведением микрорайонов в Томской и Новосибирской областях.

Томская домостроительная компания

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