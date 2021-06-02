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Неизвестный убил охранника и ограбил кассу крупнейшего застройщика Сибири

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Следственное управление СКР по Томской области возбудило уголовное дело об убийстве и разбое в административном помещении ОАО "Томская домостроительная компания" (ТДСК). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

2 июня в здании ТДСК в Томске нашли тело охранника компании с признаками насильственной смерти. Из кассы предприятия похищены деньги, сумма уточняется.

Уголовное дело возбудили по пункту "з" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, сопряженное с разбоем).

ТДСК является крупнейшим застройщиком в Томской области и в Сибири в целом. Вместе с дочерними обществами (более 20 компаний) образует единый технологический холдинг по строительству жилья и объектов соцсферы. ТДСК занимается возведением микрорайонов в Томской и Новосибирской областях.

Согласно списку аффилированных лиц, крупнейшими пакетами акций ТДСК владеют ее гендиректор, депутат думы Томской области Александр Шпетер (22,11%), а также член совета директоров ТДСК Николай Ефремов (11,61%). Остальные акции распределены между другими физлицами.

Томская область Томская домостроительная компания ТДСК

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