Минздрав разрешил пострегистрационные исследования вакцины "КовиВак"

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Центр имени Чумакова получил разрешение на проведение пострегистрационных исследований своей вакцины от коронавируса, следует из реестра клинических исследований Минздрава.

Вакцина "КовиВак" будет проверяться на эффективность, иммуногенность и безопасность на здоровых добровольцах в возрасте от 18 до 60 лет.

Исследования пройдут в 16 медцентрах Москвы, Петербурга, Кирова, Челябинска, Белгородской, Оренбургской, Курской областей и Татарстана.