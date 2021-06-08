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Минздрав разрешил пострегистрационные исследования вакцины "КовиВак"

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Центр имени Чумакова получил разрешение на проведение пострегистрационных исследований своей вакцины от коронавируса, следует из реестра клинических исследований Минздрава.

В РоссииРазработчики оценили эффективность "КовиВака" в более чем 80%Читать подробнее

Вакцина "КовиВак" будет проверяться на эффективность, иммуногенность и безопасность на здоровых добровольцах в возрасте от 18 до 60 лет.

Исследования пройдут в 16 медцентрах Москвы, Петербурга, Кирова, Челябинска, Белгородской, Оренбургской, Курской областей и Татарстана.

Минздрав РФ КовиВак

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