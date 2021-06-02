Поиск
Важно
ПМЭФ-2021

Разработчики оценили эффективность "КовиВака" в более чем 80%

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - По предварительным данным, эффективность вакцины от коронавируса "КовиВак", разработанной в центре имени Чумакова РАН, превышает более 80%, но заключительная фаза испытаний еще не завершена. Об этом говорится в материалах на стенде Министерства науки и высшего образования на ПМЭФ.

Пандемия коронавируса

"Эффективность вакцины - свыше 80%, заключительная фаза испытаний пока не завершена", - следует из данных центра.

Ранее в центре имени Чумакова говорили, что третья фаза клинических исследований препарата "КовиВак" должна начаться в июне.

Директор центра Айдар Ишмухаметов рассказывал "Интерфаксу" 18 мая, что третья фаза клинических исследований "КовиВака" продолжится год, и в ходе данной фазы действие препарата будет отдельно изучаться на добровольцах старше 60 лет, а также будет проверяться вопрос, нужно ли людям с ослабленной реакцией иммунной системы введение трех доз вакцины.

Ишмухаметов тогда добавил, что во время третьей фазы также будет определяться "максимально точная и объективная методика оценки защиты организма (после вакцинации "КовиВаком" - ИФ) в целом, а не просто (измерение) уровня какого-либо из антител".

В апреле говорилось, что в третьей фазе клинических исследований вакцины "КовиВак" примут участие 32 тысяч добровольцев от 18 до 60 лет, препарат будет проверен на эффективность и безопасность для людей старше 60 лет, больных онкологическими и аутоиммунными заболеваниями.

Вакцина "КовиВак" является третьей российской вакциной от коронавируса. В отличие от большинства созданных в мире препаратов, является цельновирионной вакциной, то есть содержит в себе цельный, но убитый вирус Sars-Cov-2, а не его части. Аналогичная вакцина разработана в КНР. Как и большинство применяемых вакцин от коронавируса, она состоит из двух компонентов, которые вводятся с промежутком в две недели.

Вакцина была зарегистрирована 20 февраля и ее постепенно подключают к массовой вакцинации.

КовиВак Центр Чумакова РАН коронавирус ПМЭФ Айдар Ишмухаметов

Новости по теме

Новости

Гудков заявил, что задержан по делу о фирме его родных, с которой он никак не связан

Гудков заявил, что задержан по делу о фирме его родных, с которой он никак не связан

Россия в январе-мае сократила экспорт нефти в дальнее зарубежье на 15,7%

Крупный инвестор заинтересовался производителем колбас ГК "Царицыно"

Рубль незначительно изменился к доллару и евро в ожидании новых триггеров

Рубль незначительно изменился к доллару и евро в ожидании новых триггеров

Основные акционеры Headhunter планируют продать 4,5 млн акций сервиса

Задержана тетя оппозиционера Дмитрия Гудкова

Что произошло за день: вторник, 1 июня

Оппозиционер Дмитрий Гудков заявил, что его увезли на допрос

Оппозиционер Дмитрий Гудков заявил, что его увезли на допрос

В Кремле заявили о готовности продолжать транзит газа через Украину

Лавров заявил, что РФ не ждет прорывов от встречи Путина и Байдена

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');