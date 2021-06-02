Разработчики оценили эффективность "КовиВака" в более чем 80%

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - По предварительным данным, эффективность вакцины от коронавируса "КовиВак", разработанной в центре имени Чумакова РАН, превышает более 80%, но заключительная фаза испытаний еще не завершена. Об этом говорится в материалах на стенде Министерства науки и высшего образования на ПМЭФ.

"Эффективность вакцины - свыше 80%, заключительная фаза испытаний пока не завершена", - следует из данных центра.

Ранее в центре имени Чумакова говорили, что третья фаза клинических исследований препарата "КовиВак" должна начаться в июне.

Директор центра Айдар Ишмухаметов рассказывал "Интерфаксу" 18 мая, что третья фаза клинических исследований "КовиВака" продолжится год, и в ходе данной фазы действие препарата будет отдельно изучаться на добровольцах старше 60 лет, а также будет проверяться вопрос, нужно ли людям с ослабленной реакцией иммунной системы введение трех доз вакцины.

Ишмухаметов тогда добавил, что во время третьей фазы также будет определяться "максимально точная и объективная методика оценки защиты организма (после вакцинации "КовиВаком" - ИФ) в целом, а не просто (измерение) уровня какого-либо из антител".

В апреле говорилось, что в третьей фазе клинических исследований вакцины "КовиВак" примут участие 32 тысяч добровольцев от 18 до 60 лет, препарат будет проверен на эффективность и безопасность для людей старше 60 лет, больных онкологическими и аутоиммунными заболеваниями.

Вакцина "КовиВак" является третьей российской вакциной от коронавируса. В отличие от большинства созданных в мире препаратов, является цельновирионной вакциной, то есть содержит в себе цельный, но убитый вирус Sars-Cov-2, а не его части. Аналогичная вакцина разработана в КНР. Как и большинство применяемых вакцин от коронавируса, она состоит из двух компонентов, которые вводятся с промежутком в две недели.

Вакцина была зарегистрирована 20 февраля и ее постепенно подключают к массовой вакцинации.