Национальный органический союз добился первых решений по незаконной маркировке

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Национальный органический союз (НОС, объединяет производителей органической сельхозпродукции и продовольствия) добился первых решений о привлечении к ответственности фальсификаторов, которые незаконно используют органическую маркировку.

Как сообщается в пресс-релизе союза, по результатам его обращения в Роспотребнадзор служба возбудила административные дела в отношении ряда компаний, которые незаконно маркируют свою продукцию как органическую. Речь идет о производителе водки ООО "Стандартъ" и птицефабрике "Авангард", которые ставили на свою продукцию органическую маркировку, хотя она не была сертифицирована как органическая.

В ходе контрольно-надзорных мероприятий факты, изложенные в жалобе НОС, подтвердились. Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области в отношении ООО "Стандартъ" возбудило дело об административном правонарушении по части 3 статьи 15.12 КоАП РФ, управлением Роспотребнадзора по республике Мордовия - в отношении ООО "Авангард" - по части 1 статьи 15.12 КоАП РФ. В обоих случаях материалы направлены в суд для принятия мер административного воздействия.

По другим нарушителям закона об органической продукции работа еще ведется.

"Мы приняли решение начать активную работу с нарушителями, чтобы фальсификат не появлялся на полках. Такие факты дискредитируют вступивший в силу в 2020 году закон об органике, органическую продукцию и ее производителей, вводит в заблуждение ритейл и потребителей, мешает честным производителям органики продвигать свою продукцию", - заявил исполнительный директор Национального органического союза Олег Мироненко, слова которого приводятся в пресс-релизе.