Часть российских производителей органики могут остаться без зарубежных сертификатов

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Из-за геополитики около 40 компаний, занимающихся производством органической продукции в России, могут остаться без зарубежной сертификации, заявил "Интерфаксу" исполнительный директор Национального органического союза Олег Мироненко.

"Геополитическая ситуация негативно отразится на работе с зарубежными сертификаторами. Некоторые из них уже заявили, что уходят из России. Поэтому около 40 наших органических производителей сейчас "висят в воздухе" и не знают, как им подтверждать сертификаты, когда срок действия будет заканчиваться", - сказал он.

Есть и сертификаторы, которые уходить не будут, но сосредоточатся на работе с имеющимися клиентами, расширять перечень не планируют.

"Причем для сертификаторов есть сложность в том, чтобы приехать в РФ и провести все необходимые процедуры. Не исключено, что они будут обращаться за помощью к российским специалистам для проведения инспекций в полях. Возникает также вопрос оплаты, она же идет в валюте. Так что пока идет поиск механизмов работы с клиентами", - сказал Мироненко.

"И есть еще часть сертификационных компаний, которые пытаются воспользоваться ситуацией и взять себе клиентов тех сертификаторов, которые прекращают работу на российском рынке. Но они говорят, что будут работать ровно до того момента, пока будет действовать их аккредитация на Российскую Федерацию", - сообщил глава союза.

Также он отметил срыв стажировок российских инспекторов в иностранных сертификационных компаниях, по которым уже были подписаны соглашения.

Сейчас в списке союза числится 193 компании, которые занимаются производством органической продукции. Из них 105 компаний имеют российский сертификат и внесены в реестр, который ведет Минсельхоз. У остальных - только зарубежные сертификаты, причем большая часть - европейских.