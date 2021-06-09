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Более 20 жителей чукотского села покинули подтопленные дома

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Паводковая обстановка осложнилась в чукотском селе Ваеги, жители покидают подтопленные дома, сообщила в среду администрация Анадырского района Чукотки.

"Подтоплено 59 придомовых территорий, 23 жилых дома. Развернут один пункт временного пребывания граждан, в котором находится 8 человек, в том числе двое детей. Еще 17 человек размещены у родственников и знакомых", - говорится в сообщении.

Температура воздуха в селе +12 градусов, идет дождь. В селе для безопасности отключена дизельная электростанция, есть спутниковая связь.

По данным местных властей, уровни воды в реках у сел Марково и Ваеги поднялись до отметки опасного явления, вода продолжает прибывать.

Планируется, что в среду в село вертолетом доставят резервный источник питания и резиновые сапоги.

Анадырский район Чукотка

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